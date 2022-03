Recours au cabinet McKinsey : comment le gouvernement se justifie-t-il ?

"L'État assume parfaitement de recourir à des cabinets de conseil dans certaines circonstances", a défendu la ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, assurant que la pratique était "répandue", "habituelle" et "utile" dans la "majorité des cas". Les deux ministres ont souligné que le quinquennat d'Emmanuel Macron n'avait pas été le seul à faire appel à des cabinets de conseil, cette pratique remontant à "au moins 2005". Elle se serait ensuite généralisée entre 2007 et 2012, Amélie de Montchalin pointant alors l'action des "dirigeants de l'époque".

Décidés à dégonfler toute polémique, la ministre a par ailleurs insisté sur le fait que jamais les décisions n'avaient été prises par les cabinets de conseil. "La décision revient toujours à l'État, à la puissance publique et jamais aux acteurs privés", a-t-elle déclaré. Olivier Dussopt a également insisté sur le fait qu'il n'y avait pas non plus d'interdépendance entre les cabinets de conseil et l'État. Le recours aux cabinets de conseil représenterait "0,3% de la masse salariale totale de l'État".