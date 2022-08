"On ne mange pas de la viande en fonction de ce que l'on a dans son slip", réagit Fabien Roussel

Le barbecue de la discorde. Ce mardi 30 août, le secrétaire national du Parti communiste et député du Nord Fabien Roussel s'est exprimé, pour la première fois, sur la polémique qui agite la classe politique depuis plusieurs jours : le "symbole de virilité" inhérent aux barbecues et, plus particulièrement, le sexisme latent derrière le fait de manger de la viande selon Sandrine Rousseau.

Interrogé par nos confrères d'Europe 1, l'élu communiste considère que "certains [de ses collègues de gauche, ndlr] font le buzz dessus". Il explique ne pas vouloir tomber dans cette polémique, défendue lundi soir sur le plateau de LCI par Sandrine Rousseau. "Pour moi, on mange de la viande en fonction de ce que l'on a dans son porte-monnaie, pas en fonction de ce que l'on a dans sa culotte ou dans son slip", lance-t-il, un brin amusé. "Vous n'allez pas me parler du sexe des escalopes, quand même", s'amuse l'élu face à la journaliste Sonia Mabrouk. Et de poursuivre, en revenant à - l'un de ses sujets de prédilection - la défense de la "bonne bouffe" issue des élevages français.