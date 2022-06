"Scandale", "véritable honte"... les propos de Jean-Luc Mélenchon sur la police ulcèrent la droite et la majorité

Très vite, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a défendu la police, et la Première ministre Elisabeth Borne a jugé en milieu de journée "très choquant la façon qu'a Jean-Luc Mélenchon de s'en prendre systématiquement à la police avec des propos totalement outranciers". Pour le maire de Nice Christian Estrosi, ex-LR et aujourd'hui soutien d'Emmanuel Macron, "il faut mettre hors d'état de nuire les personnages qui s’expriment de cette manière à propos de la police", a-t-il dit sur BFMTV et RMC. Selon lui, "s’attaquer à la police, c'est nuire à la République, nuire à la démocratie. C’est nuire à des hommes et des femmes qui se sont engagés (…) pour apporter dans un grand service public (…) la protection dans un monde dangereux où les trafics, les incivilités, les menaces de tous ordres pèsent sur une grande partie de nos concitoyens".