Trois choses à savoir sur la réforme de la police judiciaire qui cristallise les tensions

La réforme de la police judiciaire, présentée et défendue par Gérald Darmanin, vise à rassembler tous les services de police - renseignement, sécurité publique, police aux frontières (PAF) et police judiciaire - au niveau du département. Tout ce beau monde serait placé sous l'autorité d'un nouveau responsable unique, le Directeur départemental de la police nationale (DDPN), dépendant directement du préfet. Or, actuellement, chaque service rend des comptes à sa hiérarchie.

Plus précisément, pour l'heure, les enquêteurs de police judiciaire se trouvent sous l'autorité du Directeur central de la police judiciaire (DCPJ). Le texte prévoit de les intégrer à une filière investigation, aux côtés des enquêteurs de la Sécurité publique, en charge de la délinquance du quotidien. L'objectif est clair : désengorger les services d'investigation des commissariats - entre 2 et 3,5 millions de procédures sont enregistrées chaque année par la Sécurité publique - et résoudre le fonctionnement de la police nationale en "tuyaux d'orgue" (le fait que chaque service répond hiérarchiquement à une directement centrale, ndlr).

Cette volonté de changement s'inscrit dans la lignée d'une refonte en profondeur de la police. En novembre 2020, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, avait ainsi listé à l'Assemblée Nationale les "sept pêchés capitaux" de la police, appelées à constituer la base des réflexions futures. Parmi ceux-ci figuraient, par exemple, la formation initiale, l'encadrement ou encore le manque de moyens.