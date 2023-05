Policiers tués dans le Nord : Emmanuel Macron à Roubaix jeudi pour leur rendre hommage

Pour rappel, dimanche 21 mai dans la matinée à Villeneuve-d'Ascq, quatre personnes, dont trois jeunes policiers, ont perdu la vie, et deux passagers ont été grièvement blessés dans une collision entre un véhicule de police et une voiture qui roulait à contre-sens et en excès de vitesse. Selon les éléments d'enquête dévoilés lundi par la procureure de Lille, son conducteur était fortement alcoolisé et drogué.