"Nous accueillons les Afghans avec générosité, mais lucidité", assure Marlène Schiappa

Concernant l'arrivée en France des réfugiés, la ministre a expliqué pourquoi elle avait rappelé à l'ordre des élus, qui avaient promis d'en accueillir certains. Sans donner suite. "Il y a 36.000 communes en France, une immense majorité fait un travail pour accueillir des Afghans", a estimé Marlène Schiappa. Et d'expliquer sa démarche : "J'ai envoyé un courrier, car il y a eu beaucoup de maires qui se sont dits prêts à accueillir des Afghans, mais je me suis étonné du fait qu'il y a eu si peu de contrats qui ont été signés. Moins de 4 en France. Il n'y a que 2 villes qui les prennent en charge, Lille et Bordeaux. Les autres qui ont fait des déclarations, qu'en est-il ? À date, il n'y en a que 7."