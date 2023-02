Pourquoi la politique nataliste de la France s'invite dans les débats sur la réforme des retraites

D'ailleurs, à l'occasion de l'étude du projet de loi en commission, le RN avait déposé cinq amendements autour de la politique familiale du pays. Ses députés souhaitaient notamment réserver les allocations familiales aux Français ou aux étrangers ayant travaillé 5 ans à temps plein, accorder un prêt à taux zéro jusqu'à 100.000 euros pour aider les jeunes couples, ou faire en sorte que la naissance d'un deuxième enfant apporte une part fiscale pleine à un foyer fiscal. Ces amendements avaient été jugés irrecevables.

Mais ces derniers jours, les prises de parole des proches de Marine Le Pen ont remis ces idées sur le devant de la scène. Lundi 13 février sur France inter, le vice-président de l'Assemblée nationale, Sébastien Chenu, déclarait : "La politique nataliste est un des leviers pour le système de retraite", "nous considérons que pour que notre système de retraite soit viable, il faut faire des enfants parce qu'à moyen et long terme, c'est une des solutions". "On est sur un projet de retraites et le gouvernement a éludé deux jambes majeures que sont la natalité et la productivité", a abondé la porte-parole du groupe RN Laure Lavalette sur franceinfo. "Les bébés qui naissent en 2023 seront les cotisants de 2043. Toutes les ambitions sociales qui ont été faites ont pu l'être parce qu'on avait une démographe florissante", a-t-elle ajouté. "Nous, on pense que les enfants, c'est le signe de la vitalité de la France et que c'est nécessaire aussi dans ce système, pragmatiquement, des retraites."