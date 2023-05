À l'occasion du 8 mai, Emmanuel Macron présidera plusieurs cérémonies, dont une en hommage à Jean Moulin

Emmanuel Macron visitera la prison de Montluc, "emblématique par le nombre et le rayonnement des figures qui y ont été détenues", a fait savoir l'Élysée, citant également le résistant Raymond Aubrac, des intellectuels engagés comme Marc Bloch, et des otages et victimes innocentes du nazisme comme les enfants d’Izieu. Les 44 enfants juifs, réfugiés dans la colonie de la maison d'Izieu (Ain), furent raflés le 6 avril 1944 sur ordre de la Gestapo, déportés et assassinés dans les camps d'extermination nazis. Emmanuel Macron se rendra aussi dans la cellule où a passé une nuit Klaus Barbie, jugé en 1987 à Lyon pour crime contre l'humanité.