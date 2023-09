Conseil national de la refondation : Emmanuel Macron préside une nouvelle réunion à l'Élysée

Emmanuel Macron compte ériger en priorité numéro un le volet "école" du CNR. Plusieurs milliers de projets ont d'ores et déjà été "validés et financés", indique l'entourage du locataire de l'Élysée. "Le Président aura l'occasion de dire combien il veut accélérer, amplifier, aller encore plus loin sur ces questions", précise-t-on.

Les proches du chef de l'État se montrent quelque peu désabusés alors que les travaux du CNR restent encore largement méconnus. "Il y a un énorme boulot qui a été fait et il se passe des choses extrêmement concrètes sur le terrain et je trouve qu'on ne rend pas assez justice à ce qui se passe sur le terrain", explique-t-on. "Ce n'est pas juste (...) du diagnostic ou de la discussion", veut-on convaincre dans le premier cercle d'Emmanuel Macron.