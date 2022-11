Politique du logement social à Paris : Attal dénonce une "pyramide de Ponzi"

Des propos qui ne passent auprès de la mairie. Le ministre des Comptes publics, Gabriel Attal, a dénoncé, ce mercredi 23 novembre sur France Inter, le "système absolument délirant" à Paris, sur la politique de logement social de la capitale, auquel il a mis fin à son arrivée à Bercy, il y a quelques mois. Un système qui relève, selon le ministre, d'une "pyramide de Ponzi", mis en place depuis 2015, sous la présidence Hollande.

Dans le détail, ce système, appelé "loyers capitalisés", a été mis en place de façon "dérogatoire", a précisé Gabriel Attal sur France Inter. Le principe : "Vous endettez la ville sur des années en préemptant des logements et vous récupérez les loyers de décennies à venir auprès des bailleurs sociaux pour équilibrer un budget aujourd'hui", a-t-il égrené. Mais "la réalité, c'est qu'il y a plus d'un milliard d'euros désormais d'endettement en plus pour la ville de Paris lié à ce système. Honnêtement, ça relève du Ponzi" a-t-il poursuivi.