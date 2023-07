5 choses à savoir sur Marie Toussaint, désignée tête de liste des écologistes pour les élections européennes

À son arrivée au Parlement européen en 2019, la juriste en droit international de l'environnement se bat pour médiatiser le concept d'écocide. Sur son site internet, Marie Toussaint définit les crimes d'écocide comme des "actions qui ont causé un dommage écologique grave en participant au dépassement manifeste et non négligeable des limites planétaires, commises en connaissance des conséquences qui allaient en résulter et qui ne pouvaient être ignorées".

En France, le gouvernement a créé un délit d'écocide pour prévenir et sanctionner les atteintes graves à l'environnement, d'après une proposition de la Convention citoyenne pour le climat. Toutefois, cette dernière avait suggéré de créer un crime d'écocide, et non pas un délit. En mars 2023, le Parlement européen a appelé à allonger la liste des crimes environnementaux et à durcir l'arsenal des sanctions, dans un texte qui sera désormais négocié avec les États membres et pourrait ouvrir la voie à la reconnaissance de l'écocide dans le droit de l'Union européenne.