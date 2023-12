Delphine Batho, seule députée Nupes à avoir voté contre la motion de rejet, s'explique sur LCI

L'écologiste Delphine Batho est la seule députée Nupes à avoir voté contre la motion de rejet présentée par son groupe, lundi, à l'Assemblée nationale. Soucieuse d'être "fidèle" aux valeurs de la gauche, elle a expliqué sur LCI ne pas avoir souhaité mêler sa voix à celles de la droite et de l'extrême droite. "Il y a une limite aux manœuvres parlementaires", a-t-elle déclaré.

S'est-elle sentie seule, au moment de voter contre la motion de rejet déposée et défendue par son propre groupe ? "C'est pas grave. Ce qui compte pour moi c'est d'être fidèle au mandat que m'ont confié" les électeurs, a expliqué ce mardi matin sur LCI la députée des Deux-Sèvres Delphine Batho. Lundi, elle est la seule parlementaire membre de la Nupes à ne pas s'être prononcée en faveur de la motion de rejet préalable défendue par son collègue Benjamin Lucas.

"Dans la confusion ambiante, je crois qu'on a besoin de principe et de tenir bon sur les principes de défense de la République", a-t-elle expliqué. Pour elle, impossible de mêler sa voix à celles du Rassemblement national ou de la droite sur un tel sujet. "On peut comprendre que la gauche et les écologistes aient fait une motion de rejet du texte de Darmanin mais à partir du moment où elle est instrumentalisée par les Républicains et par l'extrême droite il y a deux problèmes : celui de mêler nos voix à celles de l'extrême droite sur l'immigration" et "la conséquence concrète sur la vie des gens".

"Il y a une limite aux manœuvres parlementaires"

Delphine Batho regrette que le rejet du texte stoppe les débats sur le sujet au palais Bourbon, et rende possible son renvoi au Sénat, où a été adoptée une version durcie. "L'adoption de la motion de rejet a pour conséquence un retour au texte du Sénat qui supprime l'aide médicale d'État, qui remet en cause le droit du sol", a-t-elle déclaré. Toutefois, la députée s'avance un peu, puisque le gouvernement a également la possibilité de choisir de soumettre le texte à une commission mixte paritaire composée de sept députés et sept sénateurs chargés de se mettre d'accord sur une version commune. "Donc il y a une limite aux manœuvres parlementaires, qui est celle des conséquences concrètes sur la vie des gens", a-t-elle conclu.