Répartition des étrangers sur le territoire : droite et extrême droite dénoncent la "lâcheté" d'Emmanuel Macron

Une idée qui n'a pas fini de faire parler. Jeudi, lors d'un discours devant les préfets, le président de la République Emmanuel Macron a déploré que les étrangers arrivant en France soient tous installés dans les quartiers les plus défavorisés. "Notre politique aujourd'hui est absurde", a-t-il déclaré. Elle "consiste à mettre des femmes et des hommes qui arrivent, qui sont dans la plus grande misère", dans les quartiers les plus pauvres.

Pour y répondre, le chef de l'État souhaite mieux les répartir sur le territoire. Et notamment dans les "espaces ruraux, qui sont en train de perdre de la population", et où "nous devrons fermer des classes, vraisemblablement des écoles et des collèges". Dans ces régions, "les conditions de leur accueil seront bien meilleures que si nous les mettons dans des zones qui sont déjà densément peuplées, avec une concentration de problèmes économiques et sociaux massifs".