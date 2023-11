Olivier Faure décline l'invitation d'Emmanuel Macron à une nouvelle "rencontre de Saint-Denis"

Ce week-end, l'Élysée avait fait savoir que plusieurs thèmes seraient abordés lors de ce second rendez-vous, qui se tiendra le 17 novembre 2023. Une discussion sur l'élargissement du référendum d'initiative partagée (RIP) aux questions de société devrait notamment avoir lieu, tout comme un point sur la situation internationale, plus d'un mois après le début de la guerre entre Israël et le Hamas.