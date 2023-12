Projet de loi immigration : la motion de rejet, cet outil qui met en péril son examen à l'Assemblée

L'examen du projet de loi immigration commence ce lundi 11 décembre à l'Assemblée nationale. Il débutera par le vote d'une motion de rejet défendue par les écologistes. En quoi consiste cet outil, et qu'implique une adoption ou un rejet ?

Le projet de loi immigration sera-t-il débattu comme prévu ? Alors que le texte entame son parcours législatif à l'Assemblée nationale, son examen débutera, ce lundi 11 décembre après-midi, par l'étude d'une motion de rejet déposée par l'opposition. Une fois prononcé le discours du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, pour défendre son texte face aux députés, ces derniers voteront pour ou contre la motion de rejet défendue par les écologistes. L'exécutif craint une alliance de ses adversaires, qui entraînerait précipitamment la fin du parcours du texte au palais Bourbon.

Qu'est-ce qu'une motion de rejet ? Le règlement de l'Assemblée nationale indique à son article 91 que son objectif "est de faire reconnaître que le texte proposé est contraire à une ou plusieurs dispositions constitutionnelles ou de faire décider qu’il n’y a pas lieu à délibérer". Sur un même texte, une seule motion de rejet peut être défendue. Plusieurs groupes d'opposition en ayant déposé une, un tirage au sort a été effectué et a désigné le groupe écologiste comme défenseur de la motion du jour. Ce lundi, elle sera défendue à la tribune par le député Benjamin Lucas. Après lui, prendront la parole un représentant du gouvernement, le président ou le rapporteur de la commission des Lois, et un orateur de chaque groupe.

Vers une entente de l'opposition ?

À l'issue des prises de parole, tous les parlementaires présents seront invités à se prononcer pour ou contre l'adoption de la motion de rejet. Contrairement à la motion de censure, où seuls les voix favorables sont comptées, ici, il est possible de voter pour et contre. Il faut atteindre la majorité pour faire adopter la motion, et faute de majorité absolue à l'Assemblée nationale, l'exécutif redoute qu'une entente de l'opposition y parvienne. En effet, le Rassemblement national et Les Républicains laissent toujours planer le doute sur leurs intentions. Or, s'ils ajoutent leurs votes à ceux de la gauche, ils ont la possibilité de mettre un coup d'arrêt à l'examen du projet de loi.

Les Républicains sont divisés sur le sujet. Certains sont opposés au fait de voter une motion de rejet défendue par les écologistes, qui ne veulent pas du texte pour des raisons différentes de la droite, quand d'autres sont tentés de voter pour ne pas avoir à discuter un texte qui ne leur convient pas, car jugé trop "mou". Par exemple, pour le patron des LR Éric Ciotti, l'adoption de cette motion "aboutirait à débattre à nouveau sur le texte du Sénat", le "seul" qui "convient" ; mais certains députés LR sont réticents, en particulier parmi les 17 signataires (sur 62) qui se disaient prêts fin novembre dans une tribune à discuter avec le gouvernement.

L'hésitation est la même à l'extrême droite. "Il y a des arguments pour et des arguments contre. L'argument contre, c'est qu'évidemment nous souhaitons débattre parce que M. Darmanin dit tout et l'inverse. Le pour, c'est que nous sommes opposés frontalement à cette loi qui crée une nouvelle filière d'immigration" avec les régularisations, a résumé la cheffe des députés RN Marine Le Pen.

L'adoption de la motion, un coup d'arrêt définitif ?

Que se passerait-il en cas d'adoption de la motion ? "L’adoption de la motion de rejet préalable entraîne le rejet du texte à l’encontre duquel elle a été soulevée", indique le règlement de l'Assemblée. Toutefois, cela n'entraînerait pas la mort du projet de loi immigration. Il resterait deux options à l'exécutif pour poursuivre son objectif : renvoyer le texte au Sénat, qui réexaminerait le projet d'après la version qu'il a adoptée ; ou convoquer une commission mixte paritaire pour trouver un compromis entre députés et sénateurs. Une troisième option se présenterait à lui : décider de retirer le texte et de tout arrêter de son propre chef.

Si la motion est rejetée, l'examen du projet de loi immigration débutera dans la foulée, comme prévu. Quelque 2600 amendements doivent être discutés sur deux semaines, weekend compris.