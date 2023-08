"Une main tendue loyalement" : la lettre d'Emmanuel Macron aux chefs de partis avant leur rencontre mercredi

"Nous aborderons ensuite deux grands thèmes majeurs pour la nation. Le premier, comment regagner en efficacité pour notre action publique, par une simplification des procédures, de nouvelles pistes d'organisation territoriale de décentralisation et de réformes institutionnelles", poursuit-il. "Le second, comment assurer la cohésion de la Nation, en rassemblant les Françaises et les Français autour d'un socle républicain, en restaurant la solidité de nos familles, la place de l'école et tout ce qui peut raffermir notre unité. À ce titre, les questions d'intégration, mais aussi de pouvoir d'achat et d'inégalités ont vocation à être discutées sans exclusive ni préempter les débats parlementaires à venir".