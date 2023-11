Projet de loi immigration : que contient l'article 3, source de toutes les tensions ?

L'article 3 du projet de loi est le premier du chapitre 2 du texte, intitulé "favoriser le travail comme facteur d'intégration". La version disponible sur le site du Sénat, telle qu'elle sera soumise aux sénateurs après modifications de la commission des Lois, indique que : "l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement (...) durant au moins huit mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, et occupant un emploi relevant de ces métiers et zones, et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France se voit délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire portant la mention 'travail dans des métiers en tension' d’une durée d’un an."

L'article indique aussi qu'il est applicable "jusqu’au 31 décembre 2026", et que six mois avant cette date, le gouvernement devra remettre au Parlement "un rapport dressant le bilan de [son] application".

La disposition permettra à un travailleur de demander lui-même sa régularisation, au contraire de la circulaire Valls de 2012, qui permet déjà de telles régularisations à condition que l'employeur les sollicite. Le ministère de l'Intérieur anticipe 7 à 8000 régularisations par an, soit autant que par la circulaire Valls actuellement en vigueur.