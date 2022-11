Aurélien Pradié, candidat à la présidence de LR, veut interdire le voile, "peut-être même dans l'espace public"

Pour lui, "aujourd'hui, la guerre idéologique et politique, elle se mène y compris par le vêtement, la République ne doit plus reculer", évoquant sa "conviction profonde qu'aucune femme ne choisit délibérément et seule de porter le voile". "La République, c'est ce qui permet à chacun de s'émanciper, je ne suis pas convaincu et je suis même convaincu que le voile n'est pas ce qui permet de s'émanciper", a-t-il ajouté.