Port du voile dans les compétitions sportives : les institutions divisées sur la question

Sur LCI jeudi, la ministre déléguée chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, Élisabeth Moreno a ainsi estimé que les femmes avaient "le droit de porter le voile islamique pour jouer" sur un terrain de foot. Une position que ne partage pas le gouvernement a rappelé son porte-parole Gabriel Attal, ce vendredi matin sur Europe 1. Sur Twitter, Marlène Schiappa, ministre déléguée chargée de la citoyenneté, a abondé dans ce sens, rappelant dans une publication : "Le gouvernement a toujours été favorable à l'interdiction des signes religieux lors des matchs".

Pour autant, l'amendement proposé par le groupe LR, et qui va dans ce sens, a été adopté contre l'avis du gouvernement. "Contrairement aux LR, on s'attaque aux vrais problèmes. Depuis le début du quinquennat, on s'est attaqués au problème de la radicalisation", a défendu Gabriel Attal, assurant que des outils, mis en place notamment lors de la loi contre le séparatisme, permettait d'assurer la laïcité au sein des instances sportives. Après ses propos jeudi, la ministre chargée de l'Égalité avait en plus précisé ne pas défendre en revanche "l’existence d’associations sportives qui assumeraient explicitement de faire du port du voile une condition d’adhésion et une forme de revendication identitaire".

De leur côté, les parlementaires Les Républicains assuraient pallier avec leur amendement un "vide juridique". Le sénateur LR Michel Savin, très au fait sur la question, avait par ailleurs regretté l'inaction et la position de la ministre des Sports Roxana Maracineanu qui, selon lui, "a dit qu'elle était inquiète de ces manifestations qui se multiplient, mais qui n'a pas la même réponse".