Pour Elisabeth Borne, la réforme des retraites "demande des efforts" mais "sauve le système"

Il est "important de montrer de l'empathie et de l'écoute", a déclaré Elisabeth Borne devant le bureau exécutif de Renaissance, rappelant en substance que pour beaucoup de Français, travailler plus longtemps n'est pas simple quand on a eu un métier pénible.

La Première ministre a aussi appelé les membres du parti présidentiel à contrer frontalement les attaques de l'opposition, "en défendant notre projet et en ne laissant pas se propager des contre-vérités". "Non, on ne partira pas demain à 64 ans", a-t-elle par exemple rappelé, "le décalage de l’âge est progressif". Et selon Elisabeth Borne, "non, cette réforme ne pénalise pas les femmes". "C’est important de le dire", a-t-elle martelé : "Jusqu’à présent les femmes partaient plus tard que les hommes à la retraite, à l'avenir, elles partiront plus tôt".