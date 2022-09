Pour ne pas jouer avec des députés RN, socialistes et LFI boycottent un match de foot entre parlementaires

C'est la première fois que des députés du RN, dont le groupe compte 89 élus depuis les dernières élections législatives, sont intégrés à l'équipe de football des parlementaires. Pour l'élu RN Emmanuel Blairy, qui sera gardien de but ce mercredi, le PS fait ici preuve de "sectarisme". "Ils ne respectent pas les règles. On a été élus par le peuple. Finalement, ils tirent contre le camp de la France", a-t-il réagi auprès de LCI.

"On marche sur la tête. Instrumentaliser et prendre en otage un match caritatif, c'est ridicule, une démonstration de fébrilité et de confusion des genres", a réagi le député Renaissance Karl Olive au micro de LCI. "C'est une équipe de députés élus, de la représentation nationale. Les députés RN sont légitimes à y participer. Le boycott est dommage", a abondé le député MoDem Erwan Balanant, qui devrait chausser les crampons ce mercredi.