Pour sa niche parlementaire, le RN choisit de piéger la majorité et les insoumis

L'exemple le plus symbolique est la reprise à l'identique de la proposition de loi de Caroline Fiat (LFI) portant réintégration du personnel des établissements de santé et de secours non vacciné grâce à un protocole sanitaire renforcé, qui n'avait pas pu être entièrement discutée et votée le 24 novembre dernier lors de la niche insoumise. De quoi mettre en position délicate le groupe de Mathilde Panot. "J'ai le sentiment que le groupe LFI n'est pas ravi de notre proposition", a d'ailleurs convenu Marine Le Pen en conférence de presse. "Je le regrette parce que je pense que quand il s'agit de l'intérêt général des Français, on doit être capables de passer au-delà des oppositions partisanes, d'une vision juste politicienne des faits."

Plus tard, en conférence de presse, le groupe insoumis a indiqué qu'il devrait se réunir pour décider de la position à adopter. Il se laisse notamment la liberté de "retirer son texte des services de l'Assemblée nationale pour faire comme s'il n'existait pas", a expliqué la vice-présidente du groupe Clémence Guetté, même si cela n'empêchera pas le RN de le réécrire à l'identique. "Nous verrons comment nous pouvons déjouer ce qui est un piège grossier et une manipulation perverse et opportuniste du RN", a ajouté le député de Loire-Atlantique Matthias Tavel. "Nous devons voir comment défendre le sujet sans permettre au Rassemblement national d'avoir une victoire."