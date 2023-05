"Détermination et courage" : après un an à Matignon, Elisabeth Borne reçoit le soutien d'Emmanuel Macron

"Elle est dans l'action et je veux dire que ses gouvernements ont beaucoup fait en un an. Et la Première ministre Elisabeth Borne, depuis un an, a fait passer nombre de textes de loi qui étaient difficiles pour les énergies renouvelables, pour le nucléaire, pour réformer l'assurance chômage, pour les retraites, des textes financiers importants aussi", a ajouté le chef de l'État. "Et tout ce qui a été lancé sur l'école et la santé sont des chantiers essentiels pour la vie de nos compatriotes. Donc, on continue d'agir et à mes côtés, Elisabeth Borne agit avec force, détermination et courage", a-t-il complimenté.