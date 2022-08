Pour Thierry Mariani, Ukraine et Russie sont tout aussi responsables de la guerre

Les responsabilités dans ce conflit, assure-t-il, sont partagées. "C'est une guerre qui a commencé en 2014, tout le monde le découvre aujourd'hui. Depuis 2014, une partie des Ukrainiens dans le Donbass est bombardée par d'autres Ukrainiens, et tout le monde s'en est moqué en Occident. La leçon, c'est que les conflits dits gelés, un jour, ils dégèlent." Les Ukrainiens sont-ils tout autant à blâmer dans le déclenchement de cette guerre ? "Absolument", estime l'élu RN. "Je pense que si les Accords de Minsk avaient été respectées, si monsieur Macron les avait fait respecter, on aurait aujourd'hui la paix." Et de rappeler que "ce qui était prévu, c'était une autonomie relative des territoires de Donetsk ou de Lougansk".

Pour Thierry Mariani, nous nous trouvons "en réalité dans une sorte de guerre secrète depuis 2014, entre les pays de l'Otan et la Russie". Cette guerre-là, qu'il assure regretter, "n'est pas dans l'intérêt de la France". Dès lors, "on n'a pas intérêt à s'en mêler : ce qui se passe dans le Donbass ou dans la région de Lougansk, ça n'a rien à voir avec la France".