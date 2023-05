Pourquoi Elisabeth Borne se rend-elle à La Réunion ce jeudi, pour trois jours ?

Pour son premier déplacement en Outre-mer en tant que Première ministre, Elisabeth Borne va passer trois jours sur l'île de la Réunion, de jeudi à samedi. Une visite qui s'inscrit dans un contexte de tension sociale, la mobilisation contre les retraites ayant été marquée sur ce territoire.

Matignon indique que le fil rouge de sa visite sera "la vie quotidienne, les préoccupations des habitants et comment on y répond", et qu'il s'inscrit autour de deux priorités majeures pour les Réunionnais : l'accessibilité à l'emploi et l'insertion professionnelle, et la transition écologique. Elle fera notamment des annonces sur l'autonomie alimentaire et la mise en avant de la diversification des produits agricoles ou encore le logement.