Pourquoi Macron célèbre le 60e anniversaire des Accords d'Évian ce samedi, une date qui fait polémique ?

Si elle est élue présidente de la République, Valérie Pécresse s'engage elle aussi à trouver "une autre date" que le 19 mars. "À l'évidence, le 19 mars ne marque pas la fin du conflit algérien. 80% des victimes civiles sont tombées après les accords d'Évian", a-t-elle affirmé lors d'un déplacement à Nîmes, rappelant la fusillade de la Rue d’Isly à Alger le 26 mars 1962, ou le massacre d'Oran du 5 juillet 1962. Evoquant "les blessures enfouies que cet anniversaire ravive chaque année", la candidate LR a estimé qu'"on ne peut plus continuer à opposer la mémoire de ceux qui sont morts pour la France durant les combats d’Algérie et d’Afrique du Nord et le souvenir de ceux qui sont tombés ou qui ont disparu, dans des circonstances parfois atroces, après le cessez-le-feu".

En septembre 2021, Emmanuel Macron avait "demandé pardon" au nom de la France aux harkis. En janvier dernier, il avait adressé un geste fort aux rapatriés d'Algérie en qualifiant d'"impardonnable pour la République" la fusillade de la rue d'Isly à Alger en mars 1962, et en estimant que le "massacre du 5 juillet 1962" à Oran devait être "reconnu".