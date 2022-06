Pourquoi Emmanuel Macron se laisse du temps pour procéder à un remaniement

Le président de la République va être dans l'obligation de remplacer les trois ministres battues aux élections législatives, Brigitte Bourguignon (Santé), Amélie de Montchalin (Transition écologique) et Justine Benin (Mer). "Elles démissionneront, évidemment, la règle est très claire", a assuré Olivia Grégoire, en référence au fait que les ministres battus devraient quitter le gouvernement. En attendant, elles "sont à leurs ministères" et "dirigent leur administration", a assuré la porte-parole. Manière d'expliquer qu'il n'y a pas d'urgence, et que les affaires sont gérées par les futures démissionnaires, notamment à la Santé, alors que gronde la crise de l'hôpital et que l'épidémie de Covid-19 repart à la hausse.

Emmanuel Macron pourrait aussi avoir à changer de ministre des Outre-mer, Yaël Braun-Pivet ayant été désignée par les députés de la majorité pour la présidence de l'Assemblée nationale. Aussi, le chef de l'État devrait compléter son équipe gouvernementale, des maroquins comme le tourisme, le logement ou le numérique n'étant toujours pas pourvus.