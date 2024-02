Pourquoi l'AfD, parti d'extrême droite allemand allié du RN au Parlement européen, embarrasse Marine Le Pen ?

À un peu plus de trois mois des élections européennes, Marine Le Pen est embarrassée par l'un de ses principaux alliés au Parlement européen, le parti d'extrême droite allemand AfD. Ces dernières semaines, celui-ci a fait polémique outre-Rhin pour avoir discuté d'un projet de "remigration".

"Je tiens à vous remercier pour votre accueil chaleureux à Paris." Dans un message posté mardi 20 février sur X, Alice Weidel, la co-présidente du parti d'extrême droite allemand AfD, a révélé s'être entretenue avec les deux dirigeants du Rassemblement national Marine Le Pen et Jordan Bardella, qui auraient certainement préféré rester discrets sur cette rencontre, organisée quelques semaines après une prise de distance publique de la cheffe des députés Rassemblement national vis-à-vis de cette formation politique.

"Nous avons discuté de nombreuses questions politiques et avons constaté que nous recherchions les mêmes solutions aux grands problèmes d'aujourd'hui", a même indiqué Alice Weidel, quand le RN n'a pas souhaité détailler le contenu des échanges. Mais pourquoi le cas d'Alternative für Deutschland (AfD, Alternative pour l'Allemagne en français) embarrasse-t-il autant le RN ?

Un projet de "remigration" qui a créé polémique en Allemagne

Créé en 2013, l'AfD est un parti populiste et nationaliste allemand, classé à l'extrême droite. Ces dernières semaines, alors qu'on lui prédit de bons scores aux prochaines élections européennes, il a créé la polémique et suscité une forte opposition outre-Rhin. Mi-janvier, la presse allemande avait révélé qu'une réunion à laquelle plusieurs de ses dirigeants avaient participé en novembre avait, parmi ses objets de discussion, un projet d'expulsion massive de personnes étrangères ou d'origine étrangère, y compris de citoyens allemands. Dans tout le pays, cela avait entraîné des manifestations géantes contre le parti, accusé de miner la démocratie.

Et puisque l'AfD et le Rassemblement national sont alliés au Parlement européen et font partie du même groupe, Identité et démocratie (ID), la question avait été posée à Marine Le Pen de savoir si elle continuerait à discuter avec un tel partenaire. "Nous serons amenés à discuter ensemble de divergences aussi importantes que celles-là et voir si elles ont ou pas (...) des conséquences sur la capacité que nous avons à nous allier dans un même groupe", avait assuré la cheffe des députés RN le 25 janvier.

Marine Le Pen "en total désaccord"

"Je suis en total désaccord avec la proposition qui aurait été discutée ou aurait été décidée dans le cadre de cette réunion", avait dit Marine Le Pen, disant défendre "tous les Français, quelles que soient leurs conditions d'acquisition de la nationalité". "Jamais nous n'avons défendu une quelconque 'remigration', en ce sens que l'on retirerait la nationalité française à des gens qui l'ont acquise, y compris en vertu de conditions que nous contestons", avait-elle ajouté.

Ces derniers mois, les deux partis ont tenu plusieurs meetings communs en vue du scrutin du 9 juin. En novembre, Marine Le Pen s'affichait aux côtés d'un dirigeant de l'AfD à Lisbonne, un mois plus tard, c'était au tour de Jordan Bardella à Florence. L'ex-candidate à la présidentielle filait alors la métaphore d'un groupe telle "une copropriété", avec "un règlement intérieur, les grandes idées politiques", mais où "chacun a son appartement décoré comme vous voulez". Interrogées sur les accointances néo-nazies de certains membres du parti allemand, elle répondait : "Si un jour, il y a des propos que je considère comme étant incompatibles avec les valeurs qui sont les nôtres, nous le dirons, mais ce n'est pas pour l'instant le cas."

Fin janvier 2024 donc, Marine Le Pen avait changé d'attitude et de discours, disant aux journalistes qu'elle ne souhaitait "pas passer la campagne électorale des Européennes à réagir à ce que dit ou fait l'AfD", et qu'il valait mieux "être seule que mal accompagnée". Après cette mise en garde, le parti allemand avait annoncé de prochaines discussions pour "rectifier la réalité" et "clarifier" un "malentendu". L'entrevue de mardi entre Marine Le Pen, Jordan Bardella et Alice Weidel n'était peut-être pas la dernière, cette dernière ayant conclu son message X par un "à bientôt".