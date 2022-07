Pourquoi la déconjugalisation de l'AAH est attendue avec impatience par ses bénéficiaires ?

Le sujet de l'individualisation de l'AAH avait été mis sur la table il y a un peu plus d'un an, mais la majorité l'avait rejeté, jugeant cette mesure inéquitable car bénéficiant sans distinction aux modestes comme aux fortunés. "Nous assumons le fait de donner plus à ceux qui en ont vraiment besoin", avait fait valoir Sophie Cluzel, la secrétaire d'État chargée des Personnes handicapées, qui craignait également que cela entraîne un changement du mode de calcul de tous les minima sociaux.

À la place, LaREM avait voté à l'Assemblée nationale un abattement forfaitaire de 5000 euros sur les revenus du conjoint, soit un gain moyen estimé à 110 euros mensuels pour 120.000 couples à partir du 1er janvier. Mais en avril dernier, Emmanuel Macron avait promis de "bouger" sur ce sujet.

La déconjugalisation de l'AAH bénéficierait à 160.000 ménages en couple qui verraient leur allocation augmenter de 300 euros en moyenne, selon des évaluations menées par la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES).