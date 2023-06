Pourquoi dissoudre les Soulèvements de la Terre n'est pas si simple ?

Selon lui, chacun des "actes" et "saisons" des SLT sur le terrain est précédé de la diffusion de consignes visant à la violence. Il cite dans son texte des "tutoriels", par exemple sur le "démantèlement sauvage d'une bassine" et plus généralement "des modes opératoires directement inspirés de ceux des black blocks" (tenue, anonymat, sécurité numérique...). Une fois cette intention établie, le décret affirme que ces incitations sont bien "suivies d'effets lors des différentes actions de contestation organisées par les SLT, caractérisées le plus souvent par des destructions matérielles et des agressions physiques contre les forces de l'ordre" et dans un troisième temps que ces actions sont "assumées" et "valorisées" sur internet. Le gouvernement estime ainsi que le mouvement joue un "rôle majeur dans la conception, la diffusion et la légitimation de modes opératoires violents dans le cadre de la contestation de certains projets d'aménagement".

De son côté, les SLT revendiquent un droit à la désobéissance civile, dans la lignée des faucheurs d'OGM ou d'autres luttes paysannes depuis le début du siècle.