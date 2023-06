Pourquoi le gouvernement est-il accusé de vouloir transformer les téléphones en mouchards ?

"Le jeune mineur qui fait le guet en bas d'un point de deal" pourrait être visé, détaille-t-elle, alors que l'Observatoire des libertés et du numérique (OLN) rappelle que certaines des infractions concernées "ont déjà été utilisées pour poursuivre des actions militantes" (d'écologistes, d'aide à l'entrée de migrants). Une "surenchère sécuritaire du gouvernement" permettant de transformer tout objet connecté en potentiel "mouchard", dénonce l'OLN. Selon Sarah Pibarot, ce texte rompt "l'équilibre" entre les nécessités de l'enquête et les atteintes aux droits et aux libertés.

Aussi, "quand on introduit un nouveau moyen d'enquête, il s'étend", met en garde Sarah Pibarot. Exemple avec les perquisitions de nuit, d'abord uniquement autorisées dans les affaires de terrorisme, puis élargies à la criminalité organisée. Et que ce projet de loi prévoit d'étendre à nouveau, à tous les crimes d'atteintes aux personnes. "On va toujours plus loin", dit-elle. "Le droit à la vie privée disparaît progressivement, c'est un glissement qu'on observe depuis des années".