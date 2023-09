Pourquoi le pape François dit-il qu'il ira "à Marseille, mais pas en France" ?

Celui qui a fait de la question migratoire l'une des pierres angulaires de son pontificat sera à Marseille pour cette raison-là. "Le problème qui me préoccupe c'est le problème méditerranéen, c'est pourquoi je vais en France. L'exploitation des migrants est criminelle", avait dit le pape de 86 ans au début du mois d'août dans l'avion qui le ramenait des Journées mondiales de la jeunesse de Lisbonne. Le diocèse de Marseille organise du 18 au 24 septembre des rencontres autour des thèmes comme les inégalités économiques, les migrations et le changement climatique, auxquelles le pape est invité pour rencontrer les évêques et des jeunes.