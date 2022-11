Pourquoi le retour des maths obligatoires au lycée doit "encourager l'égalité filles-garçons"

Pap Ndiaye souhaite mener à bien cette réforme afin "de continuer à promouvoir l'excellence, mais aussi réconcilier tous les élèves avec les mathématiques et encourager l'égalité filles-garçons", lit-on dans le communiqué du ministère. Pour lui, "l'objectif est d'atteindre d'ici 2027 la parité filles-garçons dans les spécialités mathématiques, physique-chimie et mathématiques expertes (les filles sont majoritaires en SVT), et tendre vers la parité pour les autres enseignements (Sciences de l'ingénieurs – NSI – numérique et sciences informatiques)".

Si l'argument de l'égalité est autant mis en avant, c'est parce que les chiffres montrent que la réforme de 2019 a largement détourné les filles de l'enseignement des mathématiques. Selon les chiffres de l'Éducation nationale, en 2021 les mathématiques étaient l'enseignement de spécialité le plus choisi par les élèves de terminale, à 37,5%, devant les sciences économiques et sociales et la physique-chimie (en baisse de 4 points par rapport à 2020). En revanche, la part des filles dans cette matière était de 39,8% (contre 41,9% en 2020). Cette même année, si les mathématiques étaient l'enseignement de spécialité le plus choisi par les garçons (51%), il n'était que le quatrième choix pour les filles, qui étaient 27% à le suivre.