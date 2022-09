Pourquoi les ambassadeurs sont vent debout contre la réforme du corps diplomatique ?

La réforme tant décriée, prévue pour cette fin d'année 2022, prévoit la "mise en extinction" des deux corps historiques de la diplomatie d’ici à la fin 2023 - le corps des conseillers des affaires étrangères et le corps des ministres plénipotentiaires - et la création d’un nouveau corps de l’État. Tous les hauts fonctionnaires sortis de l'Institut national de la fonction publique (INFP, ex-ENA) rejoindront un "pot commun" d'administrateurs de l'État où diplomates côtoieront préfets ou inspecteurs généraux des finances. Les hauts fonctionnaires ne seront plus rattachés à une administration spécifique et pourront en changer en cours de carrière, par exemple il ne sera plus nécessaire d'appartenir au Quai d'Orsay pour devenir ambassadeur. Au ministère des Affaires étrangères, 800 fonctionnaires sont concernés, aujourd'hui issus de l'ENA ou recrutés via le concours d'Orient.