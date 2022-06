Pourquoi Yaël Braun-Pivet est accusée d'avoir "enterré l’affaire Benalla" ?

Lorsque des révélations sont faites à l'été 2018 sur l'ex-collaborateur du président, Alexandre Benalla, des députés demandent l'ouverture d'une commission d'enquête dès le 20 juillet. Ces pouvoirs d'enquête reviennent alors à la commission des Lois, présidée à l'époque par Yaël Braun-Pivet. Celle-ci devient co-rapporteure pour la majorité présidentielle, aux côtés du député LR Guillaume Larrivé.

Mais dès le départ, les accrochages entre les oppositions et la majorité s'accumulent. Quatre jours à peine après le début des auditions, Guillaume Larrivé démissionne de son poste de rapporteur de la commission d'enquête, devenue "une parodie" avec "des auditions bâclées, des pièces non demandées" et des "travaux empêchés" selon lui par la majorité.

Il entraîne à sa suite les autres membres de l'opposition. Plusieurs députés accusent Yaël Braun-Pivet de "protéger" l'Élysée, l'Insoumis Alexis Corbière la qualifiant de "Benalla de l'Assemblée nationale". La commission d'enquête est close par elle le 1er août sans produire de rapport, et alors même que les députés s'étaient donnés vingt jours de plus pour mener l'enquête.