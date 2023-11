Pérenniser l'achat de produits alimentaires avec les titres-restaurant ? Le Maire y songe

Après avoir prolongé à 2024 la dérogation qui permettait l'achat des denrées alimentaires avec des titres-restaurant, Bruno Le Maire envisage maintenant de la rendre pérenne. Le ministre de l'Économie se dit "prêt à ouvrir la discussion".

Au 1er janvier 2024, la dérogation qui permettait d'utiliser les titres-restaurant pour faire ses courses devait arriver à son terme. Mais après la bronca de parlementaires et d'usagers, le gouvernement a finalement choisi mardi soir de prolonger en 2024 la possibilité de payer toutes ses courses alimentaires avec des titres-restaurant. Ce mercredi, le ministre de l'Économie Bruno Le Maire a dit envisager désormais que cette utilisation soit pérennisée, au-delà de 2024. Environ cinq millions de personnes bénéficient actuellement de ces titres.

Correspondre "aux attentes des gens"

"Au-delà de la prolongation pour un an" de cette utilisation dérogatoire, annoncée mardi par le gouvernement, "je suis prêt à ce qu'on ouvre la discussion sur l'utilisation plus généralement de ces tickets pour acheter de la nourriture", a indiqué le ministre sur Europe 1 et CNews. "Est-ce qu'il ne faut pas utiliser le ticket-restaurant de manière plus globale pour l'achat des produits alimentaires ? Est-ce qu'il ne faut pas changer cette dénomination qui induit un peu en erreur ? Avec une seule obsession, que ça corresponde aux attentes des gens", a déclaré le ministre.

Lors de cet entretien, il a également rappelé que la décision précédente (visant à arrêter la dérogation au 31 décembre 2023) est à l'origine "un choix du Sénat". La prolongation en 2024, quant à elle, traduit selon ses mots "un choix du gouvernement". Sous réserve que cela soit possible d'un point de vue juridique, Bruno Le Maire souhaiterait désormais que cette pérennisation des achats alimentaires avec les titres-restaurant figure dans le projet de loi de finances pour 2024. Un texte actuellement en discussion au Parlement.