Pouvoir d'achat : est-il vrai que la France est le pays "qui paie le plus cher son électricité" ?

Alors, à quoi faisait référence le candidat d'EELV à la présidentielle sur notre plateau ? Interrogé par nos soins, son équipe nous renvoie vers un article du Figaro, paru ce mardi. On y découvre en effet une explication sur les raisons de l'envolée des prix de l'électricité en France, illustrée d'une carte des prix au niveau Européen. Sur celle-ci, l'Hexagone apparaît très clairement comme le pays où l'électricité est la plus coûteuse. Les chiffres, que l'on retrouve sur le site du Réseau de transport d'électricité, donnent un prix du kWh à 272 euros en France, contre 244 en Allemagne et 242 en Belgique.