Pouvoir d'achat : feu vert du Conseil constitutionnel malgré plusieurs réserves "inédites"

Concernant le projet de loi de finances rectificatives, second volet du projet de loi pouvoir d'achat, le Conseil constitutionnel, saisi par l'intergroupe de la Nupes et les sénateurs socialistes, a jugé que la suppression de la redevance audiovisuelle prévue était "susceptible d'affecter la garantie des ressources du secteur de l'audiovisuel public, qui constitue un élément de son indépendance". Les Sages ont enjoint au gouvernement de "fixer le monter de ces recettes afin que les sociétés et l'établissement audiovisuel public soient à même d'exercer les missions de service public".

Les députés de la Nupes avaient jugé, dans leur recours, que le dispositif de financement alternatif proposé (allocation d'une partie de la TVA) "ne permet pas d'assurer la sécurité du financement des établissements" audiovisuels.

En revanche, les recours sur la monétisation des RTT et le plafond de l'Arenh ont été rejetés.