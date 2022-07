Pouvoir d'achat : la suppression de la redevance télé arrive à l'Assemblée et promet des débats houleux

Dans l'Hémicycle, les débats s'annoncent houleux, la Nupes ayant déposé des dizaines d'amendements, privilégiant l'affectation d'une taxe progressive en fonction du niveau de revenu des citoyens. Des élus PS ont aussi annoncé avoir déposé une proposition de loi pour "une contribution audiovisuelle, universelle et progressive" pour financer l'audiovisuel public plutôt que la suppression de la redevance. Leur proposition "baisserait le montant de la redevance pour 85% des foyers. Pour les 12 millions de foyers les plus modestes par exemple, elle coûterait entre 0 et 30 euros, contre 138 euros aujourd’hui".

Le Rassemblement national est, lui, favorable à la privatisation de l'audiovisuel public. Chez LR l'opposition est moindre, ce qui tombe bien : la majorité aura besoin d'eux pour faire adopter sa mesure.