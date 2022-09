Le chèque alimentaire a-t-il "disparu", comme l’affirme Marine Le Pen ?

"Je suis d’accord sur le chèque alimentaire. Vous avez raison, donc on va le faire." La promesse d’Emmanuel Macron remonte au 14 décembre 2020, au cours d'un ultime entretien avec la Convention citoyenne pour le climat. Au moment de la rédaction de leur rapport final, les 150 citoyens avaient effectivement retenu le principe de "mettre en place de chèques alimentaires pour les plus démunis à utiliser dans les Amap (Association pour le maintien d'une agriculture paysanne, ndlr) ou pour des produits bios." Objectif : permettre aux Français les plus précaires de se tourner une alimentation plus saine et plus durable.