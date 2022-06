Stanislas Guerini veut un dégel du point d'indice des fonctionnaires "le plus significatif possible"

"Je serai aux côtés des agents qui ont permis au pays de tenir pendant la crise. Je suis admiratif du travail qui est fait, et confiant sur le fait qu'on puisse aussi les aider", a avancé vendredi sur LCI Stanislas Guerini, ministre de la Transformation et de la Fonction Publiques. Parmi ces aides, le dégel du point d'indice des fonctionnaires, annoncé par Emmanuel Macron en mars dernier, en pleine campagne présidentielle. "C'est l'engagement que l'on a pris pendant la campagne, on le tiendra", a-t-il lancé dans l'Interview Politique.

Le ministre a également précisé avoir rencontré les neuf organisations syndicales de la fonction publique pour préparer cette mesure. "Je construis avec eux ce dégel du point d'indice", a-t-il appuyé, mais sans avancer de taux envisagé : "Ce ne serait pas respectueux du dialogue social que je mène avec eux. Ce n'est pas encore tranché, mais je veux m'engager pour que cela se voie sur la fiche de paie, je veux que ce soit le plus significatif possible".