Pouvoir d'achat : les députés rejettent de justesse la taxe sur les superprofits

Il s'en fallait de peu. Les députés ont rejeté samedi, à quelques voix près, l'idée d'instaurer une taxe sur les superprofits afin de permettre aux Français de faire face à l'inflation galopante, en première lecture de la loi de finances rectificative pour 2022. Le principal amendement tendant à instaurer cette taxe, proposé par la Nupes, a été rejeté à dix voix d'écart. La gauche proposait notamment de créer "une contribution exceptionnelle sur les bénéfices des sociétés pétrolières et gazières, des sociétés de transport maritime de marchandises et des sociétés concessionnaires des missions du service public autoroutier", via l'impôt sur les sociétés.

Un amendement du groupe RN proposait également d'instaurer un double taux transitoire pour les entreprises réalisant "plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires". Tous ces textes ont été rejetés.