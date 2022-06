Inflation : les Français ne paieront pas "plus d'impôts", assure Bruno Le Maire

Pour le ministre de l'Économie, l'objectif est clair : protéger les plus fragiles "contre l'inflation tant qu'elle durera." "On est dans le pic de l'inflation et elle va encore durer quelques semaines, voire quelques mois", même si la France a le taux le plus faible des pays de la zone Euro, a-t-il assuré. Durant cette période, "on ne peut pas accepter que dans une grande puissance économique mondiale, il y ait des familles qui n'arrivent pas à nourrir correctement leurs enfants", a-t-il fustigé.