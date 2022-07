Pouvoir d'achat : ces revendications phares de l'opposition qui ne devraient pas être adoptées

À partir de ce lundi après-midi et jusqu'à jeudi, les députés débutent l'examen du projet de loi sur le pouvoir d'achat. Si la majorité s'est résolue à faire quelques concessions à l'opposition lors de l'étude du texte en commissions, d'autres de ses revendications devraient se voir opposer une fin de non-recevoir. La majorité misera sur le fait qu'elles ne font pas non plus consensus parmi ses adversaires pour être adoptées.