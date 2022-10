Pouvoir d'achat, retraites, immigration : Emmanuel Macron sur France 2 pour redonner un cap à son quinquennat

Il y a quinze jours, il était l'invité de "L'Événement", sur France 2, pour évoquer les questions internationales. Ce mercredi, le président de la République répondra de nouveau aux questions de Caroline Roux, mais cette fois sur des questions de politique intérieure. Emmanuel Macron devrait être interrogé sur les défis nationaux - pouvoir d'achat et salaires, retraites, réindustrialisation, services publics de santé et immigration, a précisé la chaîne - et l'absence de majorité à l'Assemblée nationale.