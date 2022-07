Près de 3000 "délinquants étrangers" expulsés en deux ans, selon Gérald Darmanin

En visite à Lyon pour soutenir les policiers agressés, Gérald Darmanin tire le bilan. Selon le ministre de l'Intérieur, près de 3000 "délinquants étrangers" ont été expulsés du territoire depuis deux ans.

"C'est une augmentation sans précédent (...) et on doit continuer à le faire", a assuré le locataire de la place Beauvau lors d'un point presse à la préfecture du Rhône, à Lyon, où il a inauguré un centre de rétention administrative et annoncé l'ouverture d'un second centre début 2023.