Présidence LR : que ce soit avec la majorité ou le RN, "s'allier, c'est se diluer", pour Gérard Larcher

S'il a apporté son soutien à Bruno Retailleau, qu'il côtoie au quotidien au Sénat, Gérard Larcher se réjouit que les trois candidats (Eric Ciotti et Aurélien Pradié sont également en course) partagent une "même ligne" : ils sont "tous trois" du même avis, et ne prônent "ni coalition avec la majorité, ni collusion avec le Rassemblement national", tranche l'ancien ministre.

Quand Nicolas Sarkozy plaide pour un rapprochement avec la majorité présidentielle, Gérard Larcher glisse qu'il ne "partage pas" ce choix. À ses yeux, "s'allier, c'est se diluer". Faut-il balayer dans le même temps toute forme de proximité avec le Rassemblement national ? "Nous sommes très différents", assure d'emblée le président du Sénat, qui écarte l'idée. Il liste d'ailleurs plusieurs "différences fondamentales" et s'explique : "Je ne vais pas utiliser l'argument habituel sur l'identité ou la souveraineté, parce que c'est vrai que sur ce point, nous avons de vraies divergences. Mais sur la question des finances publiques", ou bien encore "sur la gestion des réformes", les deux familles semblent difficiles à rassembler. Il cite par ailleurs les "retraites" ou "l'ouverture par rapport à l'Europe et au monde", parmi les sujets qui renvoient dos à dos LR et RN.