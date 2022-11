Présidence LR : l'unique débat avant le premier tour organisé sur LCI le 21 novembre

Ils sont trois sur la ligne de départ. Eric Ciotti, Aurélien Pradié et Bruno Retailleau espèrent tous prendre la présidence des Républicains, dont le premier tour est prévu les 3 et 4 décembre prochains. Pour départager les trois prétendants, LCI organise le seul et unique débat avant le scrutin. Un événement à suivre le lundi 21 novembre prochain, dès 20h, sur le canal 26.