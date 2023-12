Emmanuel Macron annoncera jeudi la création d'un "Conseil présidentiel de la science" : à quoi va-t-il servir ?

Le président Emmanuel Macron ouvre, jeudi 7 décembre, une séquence consacrée à la recherche et à l'innovation, en invitant plusieurs centaines de chercheurs à l'Élysée. Le chef de l'État va acter la création d'un "Conseil présidentiel de la science", qui sera chargé de le conseiller sur tous les sujets scientifiques et d'innovation.

Un Président entouré de scientifiques de haut niveau. Emmanuel Macron va réunir plusieurs centaines de chercheurs, jeudi 7 décembre, à l'Élysée, pour "poser les bases de la stratégie de recherche de la France dans les prochaines années", a indiqué le palais présidentiel. Au cours de cette séquence, consacrée à la recherche et l'innovation, le chef de l'État "échangera avec tous les acteurs de la recherche française". Il rappellera la politique menée et la "dynamique d'investissements massifs" depuis 2017 et "leur donnera sa vision sur l'avenir de la recherche" en traçant "les grands enjeux à l'horizon 2030, voire au-delà".

À cette occasion, le président de République installera le même jour le "Conseil présidentiel de la science", une nouvelle instance placée auprès de lui, composée d'une dizaine de chercheurs qui auront vocation à le conseiller sur les sujets scientifiques et à aider à leur prise en compte dans la mise en œuvre des politiques publiques, selon l'Élysée.

Un organe "permanent" de 11 membres

Cet organe a été créé sur les modèles du "President's Council of Advisors on Science and Technology", chargé d'aviser le président des États-Unis sur la science et la technologie, et du "Council for Science and Technology", qui aiguille le Premier ministre au Royaume-Uni sur ces mêmes questions. Ce nouveau Conseil "permanent", qui rappelle le Conseil scientifique qui avait accompagné le gouvernement pendant la gestion de la crise du Covid-19, a pour objectif "d'aider à rapprocher les scientifiques et les politiques", a expliqué au Figaro la chercheuse en informatique et mathématiques, Claire Mathieu.

Cette dernière fait partie des 11 scientifiques qui vont composer ce "Conseil présidentiel de la science". Selon le quotidien, ce groupe sera composé de 5 femmes et 6 hommes. Aux côtés de Claire Mathieu, on retrouvera le prix Nobel de l'économie 2014 Jean Tirole ; le Pr Fabrice André, oncologue réputé et directeur de la recherche de Gustave-Roussy depuis 2020 ; le Pr José-Alain Sahel, médecin ophtalmologiste ; la chercheuse en microbiologie à l'Inserm Aude Bernheim ; l'écologue Sandra Lavorel ; le mathématicien Hugo Duminil-Copin, récompensé de la médaille Fields ; le président du Campus Condorcet depuis 2022 Pierre-Paul Zalio ; l'historien Lucien Bely ; la physicienne Pascale Senellart ; et la philosophe Claudine Tiercelin.