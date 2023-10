Emmanuel Macron inaugure lundi à Villers-Cotterêts la Cité internationale de la langue française

En revanche, si le château sera doté d'un parcours de visite permanent, la Cité internationale de la langue française ne sera pas un musée. Elle sera un lieu vivant, de résidence pour des chercheurs, des artistes et des intellectuels, un lieu de débats et d'échanges, un lieu où seront donnés des colloques et des spectacles vivants. L'Élysée la voit comme un espace au service de l'"intérêt général" et de "la politique de lutte contre l'illettrisme et l'illectronisme".

L'entourage du chef de l'État a fortement insisté sur le fait que le château sera avant tout un lieu de vie pour la population locale, alors qu'il est situé sur "un territoire marqué par des difficultés économiques et sociales" importantes. La Cité "ne résoudra pas l'ensemble de ces difficultés, mais elle a vocation à inverser la logique", ont précisé les services du chef de l'État. Alors que la commune est dirigée par un maire Rassemblement national et que ses habitants avaient majoritairement préféré Marine Le Pen à Emmanuel Macron au second tour de l'élection présidentielle en 2022, la Cité "tracera des perspectives d'avenir pour montrer que le redressement du territoire ne passe pas par le repli sur soi mais l'ouverture".